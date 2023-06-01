«Им предлагают вдвое больше». Марко высказался о массовом уходе сотрудников из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу массового ухода сотрудников в другие команды Формулы-1.
«Это действительно большая проблема. Прежде всего, это суммы, которые предлагаются, — иногда они получают вдвое больше, чем мы им платим.
Фактор, который всё ещё держит нас вместе как команду, — это эмоции, страсть. Конечно, имеет большое значение и то, что у нас есть такой гонщик, как Макс Ферстаппен. Каждый хочет стать частью этого успеха.
Мы надеемся, что отток персонала будет единовременным явлением. Слава богу, у нас есть партнёрские отношения с университетами. Мы сами обучаем наших сотрудников и можем в основном это компенсировать», — приводит слова Марко PlanetF1.
Ранее Марко прокомментировал эвакуацию болида мексиканца Серхио Переса в квалификации минувшего Гран-при Монако, в результате чего днище машины было выставлено на обозрение.
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