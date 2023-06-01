Расписание трансляций Гран-при Испании Формулы-1 2023 года

С 2 по 4 июня на автодроме Каталунья состоится Гран-при Испании Формулы-1.

Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Испании (время московское):

Пятница, 2 июня

14:30–15:30. Первая тренировка Гран-при Испании Формулы-1

18:00–19:00. Вторая тренировка Гран-при Испании Формулы-1

Суббота, 3 июня

13:30–14:30. Третья тренировка Гран-при Испании Формулы-1

17:00 Квалификация Гран-при Испании Формулы-1

Воскресенье, 4 июня

16:00. Гран-при Испании, гонка Формулы-1