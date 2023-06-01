Шарль Леклер рассказал, чего ожидает от обновлений «Феррари» в Барселоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался на тему обновлений болида, которые команда запланировала на Гран-при Испании.
«Мы сосредоточились на том, чтобы повышать стабильность болида. Данные, которые мы получим после гонки в Барселоне, должны помочь нам в этом аспекте.
Я попробовал обновления на симуляторе. Ничего революционного, но выглядит довольно хорошо. Это такие обновления, которые на трассе куда более ощутимы, чем на симуляторе – в силу особенностей самих настроек.
Мы не ждём чуда. Вряд ли нам удастся подняться с шестого места на первое после этих обновлений, но это небольшой шаг в правильном направлении», – приводит слова Леклера портал Formu1a.uno.
Напомним, Гран-при Испании станет седьмой гонкой в текущем сезоне Формулы-1 и пройдёт с 2 по 4 июня. Сейчас Леклер занимает седьмое место в личном зачёте, имея в своём активе 42 очка.
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