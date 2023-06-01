Появились первые фотографии серьёзных обновлений болида «Феррари»

В «Феррари» существенно изменили болид перед Гран-при Испании. Журналист Альберт Фабрега разместил фотографии обновлённого болида на своей странице в социальной сети.

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Как становится ясно из фотографий, главной новинкой стало обновлённое днище. Помимо этого, в «Феррари» поменяли боковые понтоны и крышку двигателя. Из-за этого в зоне силовой установки появилось больше места для охлаждения двигателя.

Ранее руководитель команды Фредерик Вассёр сообщил, что «Феррари» не собирается существенно видоизменять болид каждую гонку, делая ставку на постепенное улучшение путём привнесения небольших новинок по ходу всего сезона.

Напомним, Гран-при Испании станет седьмой гонкой в текущем сезоне Формулы-1 и пройдёт с 2 по 4 июня. Сейчас «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 90 очков.