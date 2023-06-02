Формула-1, Гран-при Испании: пятничные тренировки, онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 2 июня, на стационарной трассе «Каталунья» в Барселоне состоятся пятничные тренировки восьмого этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Испании. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск, а вторая начнётся в 18:00.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Испании Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Испании Формулы-1
Комментарии
- 2 июня 2023
-
11:20
-
10:43
-
10:00
-
09:59
-
01:24
-
00:57
-
00:46
-
00:01
- 1 июня 2023
-
23:26
-
23:12
-
22:43
-
22:13
-
21:52
-
21:36
-
21:04
-
20:48
-
20:21
-
19:41
-
19:22
-
19:00
-
18:34
-
18:30
-
18:01
-
17:39
-
17:21
-
16:22
-
16:15
-
15:10
-
14:39
-
14:15
-
13:47
-
13:13
-
12:56
-
12:38
-
12:14
Партнерский контент