Формула-1, Гран-при Испании: квалификация, онлайн-трансляция
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Сегодня, 3 июня, состоится квалификация восьмого этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Испании. Этап принимает стационарная трасса «Каталунья» в Барселоне. Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
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