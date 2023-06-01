Карлос Сайнс показал шлем на домашний Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший представил шлем, в котором будет выступать на домашнем Гран-при Испании.
Фото: Социальные сети Карлоса Сайнса-младшего
Фото: Социальные сети Карлоса Сайнса-младшего
Фото: Социальные сети Карлоса Сайнса-младшего
Сайнс родился в Мадриде и начал свою карьеру в автоспорте с чемпионата Испании по картингу, где выиграл несколько титулов. Позже он стал частью программы Red Bull Junior и дебютировал в Формуле-1 в составе «Торо Россо».
Прошлый Гран-при Испании Карлос завершил на четвёртом месте, заняв третью позицию в квалификации. Этот результат стал лучшим для пилота «Феррари» на домашнем Гран-при – он никогда не поднимался на подиум на глазах у родной публики.
Напомним, после семи этапов чемпионата мира Формулы-1 Сайнс занимает шестое место в личном зачёте, имея в своём активе 48 очков. Его напарник Шарль Леклер расположился на седьмой строчке с 42 баллами.
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