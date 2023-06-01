Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях в улучшении болида, упомянув Расселла

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался на тему обновлений болида и трудностей, с которыми столкнулась команда за последние годы.
«Вклад, который мы вместе с Джорджем (Расселлом, напарником Хэмилтона по «Мерседесу». – Прим. «Чемпионата») внесли за последние годы, в основном представлял из себя постоянные вопросы: «Почему это выглядит так и мы действуем так?», «Пробовали ли мы сделать вот так?»
У меня всё ещё есть сложности с положением в болиде, которые мешают хорошему управлению. Но пока мы не изменим шасси, всё останется как прежде. С этим ничего нельзя поделать, это просто так.
Теперь у нас есть широкие боковые понтоны, в этом смысле мы стали больше похожи на «Ред Булл». Это было не моё решение – идти таким путём», – приводит слова Хэмилтона портал RaceFans.
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