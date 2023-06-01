Тото Вольф прокомментировал сделку «Астон Мартин» и «Хонды»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему сделки между «Хондой» и «Астон Мартин», объяснив, что причина такого решения кроется не в эффективности немецкой силовой установки.
«Не думаю, что решение «Астон Мартин» поменять двигатели на «Хонду» как-то связано с нашими силовыми установками.
Мне кажется, мы довольно конкурентоспособны с точки зрения двигателей, но они всегда хотели раскрепоститься и стать настоящей заводской командой.
Сейчас у них появился эксклюзивный поставщик силовых установок. Также у них есть свой поставщик топлива. Они почти достроили крупную фабрику, которая должна заработать в ближайшие месяцы.
Цели Лоуренса (Стролла, владельца команды. – Прим. «Чемпионата») никогда не бывают маленькими. Думаю, когда ты хочешь быть конкурентоспособным и выигрывать чемпионские титулы, – это те шаги, которые нужно сделать», – приводит слова Вольфа портал Autosport.com.
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