Амбассадор «Феррари»: Хэмилтон не соответствует философии нашей команды

Многолетний тест-пилот и амбассадор «Феррари» Марк Жене высказался на тему возможного перехода семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в итальянскую команду.
«Конечно, я не тот, кто отвечает за выбор гонщиков, но мне кажется, что Хэмилтон просто не соответствует философии «Феррари». По крайней мере той, о которой я знаю сейчас.
Думаю, он завершит свою карьеру в «Мерседесе», – приводит слова Жене портал RacingNews365.
Напомним, действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца сезона-2023. Тото Вольф и сам Льюис неоднократно заявляли о том, что скоро заключат новое соглашение.
После семи этапов текущего сезона Хэмилтон набрал 69 баллов, расположившись на четвёртом месте в личном зачёте. Он выиграл шесть чемпионских титулов в составе «Мерседеса».
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