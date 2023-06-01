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Амбассадор «Феррари»: Хэмилтон не соответствует философии нашей команды

Амбассадор «Феррари»: Хэмилтон не соответствует философии нашей команды
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Многолетний тест-пилот и амбассадор «Феррари» Марк Жене высказался на тему возможного перехода семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в итальянскую команду.

«Конечно, я не тот, кто отвечает за выбор гонщиков, но мне кажется, что Хэмилтон просто не соответствует философии «Феррари». По крайней мере той, о которой я знаю сейчас.

Думаю, он завершит свою карьеру в «Мерседесе», – приводит слова Жене портал RacingNews365.

Напомним, действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца сезона-2023. Тото Вольф и сам Льюис неоднократно заявляли о том, что скоро заключат новое соглашение.

После семи этапов текущего сезона Хэмилтон набрал 69 баллов, расположившись на четвёртом месте в личном зачёте. Он выиграл шесть чемпионских титулов в составе «Мерседеса».

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