Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фото: Неймар и гонщики «Феррари» обменялись спортивной обувью в Барселоне

Футболист «Пари-Сен Жермен» Неймар приехал на этап Формулы-1 в Барселоне. Он встретился с гонщиками «Феррари» и обменялся спортивной обувью.

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Неймар подарил пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу-младшему футбольные бутсы, а гонщики вручили бразильцу гоночные ботинки.

Встреча произошла в рамках соглашения по сотрудничеству бренда Puma. Неймар является амбассадором фирмы, а у «Феррари» действует спонсорский контракт с немецким поставщиком спортивной одежды.

Напомним, Гран-при Испании станет седьмой гонкой в текущем сезоне Формулы-1 и пройдёт с 2 по 4 июня.

«ПСЖ», за который выступает Неймар, проведёт заключительный матч чемпионата Франции в субботу, 3 июня. Парижане уже гарантировали себе чемпионский титул, оторвавшись от идущего на втором месте «Ланса» на четыре очка.