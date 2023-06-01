Фото: Неймар и гонщики «Феррари» обменялись спортивной обувью в Барселоне

Футболист «Пари-Сен Жермен» Неймар приехал на этап Формулы-1 в Барселоне. Он встретился с гонщиками «Феррари» и обменялся спортивной обувью.
Фото: Социальные сети «Феррари»
Фото: Социальные сети «Феррари»
Неймар подарил пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу-младшему футбольные бутсы, а гонщики вручили бразильцу гоночные ботинки.
Встреча произошла в рамках соглашения по сотрудничеству бренда Puma. Неймар является амбассадором фирмы, а у «Феррари» действует спонсорский контракт с немецким поставщиком спортивной одежды.
Напомним, Гран-при Испании станет седьмой гонкой в текущем сезоне Формулы-1 и пройдёт с 2 по 4 июня.
«ПСЖ», за который выступает Неймар, проведёт заключительный матч чемпионата Франции в субботу, 3 июня. Парижане уже гарантировали себе чемпионский титул, оторвавшись от идущего на втором месте «Ланса» на четыре очка.
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