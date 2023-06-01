В «Хаасе» отреагировали на слухи о переговорах с «Альфа Ромео»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о встрече с представителями «Альфа Ромео» по поводу потенциального коммерческого сотрудничества.

«Они рассматривают варианты, что им делать в будущем. Представители «Альфа Ромео» просто пришли и спросили, как у нас идут дела и чем мы планируем заниматься дальше. Это была вводная встреча, ничего более.

Действительно, здесь нечего скрывать. Мы просто поздоровались друг с другом, потому что раньше я не знал их генерального директора. Наверное, сейчас они ищут варианты для сотрудничества, но не могу сказать наверняка, потому что не спрашивал их об этом», – приводит слова Штайнера портал RacingNews365.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между «Альфа Ромео» и «Заубером» заканчивается по окончании сезона-2023. В 2026 году «Альфа Ромео» станет заводской командой «Ауди».