В «Хаасе» отреагировали на слухи о переговорах с «Альфа Ромео»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о встрече с представителями «Альфа Ромео» по поводу потенциального коммерческого сотрудничества.
«Они рассматривают варианты, что им делать в будущем. Представители «Альфа Ромео» просто пришли и спросили, как у нас идут дела и чем мы планируем заниматься дальше. Это была вводная встреча, ничего более.
Действительно, здесь нечего скрывать. Мы просто поздоровались друг с другом, потому что раньше я не знал их генерального директора. Наверное, сейчас они ищут варианты для сотрудничества, но не могу сказать наверняка, потому что не спрашивал их об этом», – приводит слова Штайнера портал RacingNews365.
Напомним, соглашение о сотрудничестве между «Альфа Ромео» и «Заубером» заканчивается по окончании сезона-2023. В 2026 году «Альфа Ромео» станет заводской командой «Ауди».
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