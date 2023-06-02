Льюис Хэмилтон показал архивное фото с отцом

Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав пару фото с отцом: архивное и более свежее.

«Спасибо тебе за всю любовь, за уроки и за то, что всегда подталкиваешь меня быть лучше. С днём рождения, большой человек», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 69 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На счету Ферстаппена 144 балла. Минувший сезон Формулы-1 британец завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится с 2 по 4 июня.

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