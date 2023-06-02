Льюис Хэмилтон показал архивное фото с отцом

Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав пару фото с отцом: архивное и более свежее.
«Спасибо тебе за всю любовь, за уроки и за то, что всегда подталкиваешь меня быть лучше. С днём рождения, большой человек», — написал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 69 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На счету Ферстаппена 144 балла. Минувший сезон Формулы-1 британец завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится с 2 по 4 июня.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 2 июня 2023
-
01:24
-
00:57
-
00:46
-
00:01
- 1 июня 2023
-
23:26
-
23:12
-
22:43
-
22:13
-
21:52
-
21:36
-
21:04
-
20:48
-
20:21
-
19:41
-
19:22
-
19:00
-
18:34
-
18:30
-
18:01
-
17:39
-
17:21
-
16:22
-
16:15
-
15:10
-
14:39
-
14:15
-
13:47
-
13:13
-
12:56
-
12:38
-
12:14
-
11:26
-
10:42
-
10:06
-
09:45