Серхио Перес объяснил, почему соперники «Ред Булл» могут сократить разрыв в чемпионате

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказал мнение, что по ходу сезона соперники могут приблизиться к австрийской команде, так как у «Ред Булл» больше нет планов по существенным обновлениям вплоть до завершения нынешнего сезона Формулы-1.
«Я думаю, что другие команды будут сокращать образовавшийся разрыв. На самом деле мы больше не планируем осуществлять масштабные обновления, так что я действительно ожидаю, что каждым последующий уикенд борьба будет более плотной», — приводит слова Переса Motorsport Week.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов. После семи Гран-при в активе австрийского гоночного коллектива 249 очков. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (120 баллов). Топ-3 замыкает «Мерседес», на счету которого 119 очков.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
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