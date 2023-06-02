Макс Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки этого сезона Формулы-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о шансах команды выиграть все гонки в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Ферстаппена, такой вариант возможен, если против «Ред Булл» не сыграют какие-то непредвиденные факторы. Напомним, до Гран-при Испании, который проходит в настоящий момент, австрийский гоночный коллектив побеждал на всех этапах.
«Я думаю, это возможно, хотя такой вариант кажется маловероятным. Всегда случается что-то, что может повлиять на ход событий, но если отталкиваться от нашего темпа, то в данный момент это кажется возможным. И всё-таки на той или иной трассе случиться может всякое. Нам может не повезти в квалификации, или мы допустим какие-то ошибки», — приводит слова Ферстаппена издание Pitpass.
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
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