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«Процесс стоит ускорить». Фернандо Алонсо — об обновлениях «Астон Мартин»

«Процесс стоит ускорить». Фернандо Алонсо — об обновлениях «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо обратил внимание на важность продолжения работы над обновлением болида, чтобы и дальше оставаться конкурентоспособными.

«Да, кое-какие новинки мы подготовили, в частности переднее антикрыло – там произошла какая-то модификация. А вообще мы всегда так или иначе оптимизируем болид. Какие-то изменения вносятся конкретно под определённые трассы.

В этом году мы оказались очень конкурентоспособными, чего на самом деле не ожидали. Но нам нельзя останавливаться и даже наоборот – стоит ускорить процесс. Думаю, существенные изменения были у «Феррари», а «Мерседес», очевидно, привёз совершенно новую машину в Монако. Поэтому мы понимаем, что нужно продолжать работать», — приводит слова Алонсо Motorsport.

«Астон Мартин» открыл новую базу:

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