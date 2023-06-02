Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» признали, что Алонсо опередил бы Ферстаппена при верном выборе шин

В «Астон Мартин» признали, что Алонсо опередил бы Ферстаппена при верном выборе шин
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак признался, что пилот команды Фернандо Алонсо мог обогнать гонщика «Ред Бул Макса Ферстаппена на Гран-при Монако, если бы испанцу поставили промежуточные шины, а не «медиум», когда начался дождь.

По итогам гонки Алонсо финишировал вторым, уступив Максу Ферстаппену.

«Симуляция показала, что если бы мы поставили промежуточные шины, то, вероятнее всего, оказались бы впереди Макса. Но это не значит, что мы точно выиграли бы гонку. Однако когда мы принимаем решения, нужно полагаться на имеющиеся данные. Команда не стала бы рисковать без полной уверенности в том, что промежуточные шины — правильный выбор.

На самом деле это не драма. Понимаю, Фернандо указал на это, потому что это факт. Но наш спорт настолько публичен и находится под пристальным вниманием СМИ, что понятно, почему эти вещи обсуждаются», — приводит слова Крака Racefans.

Материалы по теме
Безумие «Астон Мартин»: кто виноват в самоубийственной тактике Алонсо?
Безумие «Астон Мартин»: кто виноват в самоубийственной тактике Алонсо?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023