Ферстаппен — лучший во второй тренировке ГП Испании, Алонсо — второй, Хюлькенберг — третий
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В Барселоне завершилась вторая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал вторым, а замкнул тройку лучших пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг.
Шарль Леклер стал шестым, Льюис Хэмилтон — 11-м.
Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:13.907
|2.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0.170
|3.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+0.270
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.312
|5.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.335
|6.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.339
|7.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.367
|8.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.485
|9.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.541
|10.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0.550
|11.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.642
|12.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+0.676
|13.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+0.678
|14.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.787
|15.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+0.806
|16.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+0.878
|17.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+0.933
|18.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.103
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.149
|20.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1.508
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