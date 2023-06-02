Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — лучший во второй тренировке ГП Испании, Алонсо — второй, Хюлькенберг — третий

Ферстаппен — лучший во второй тренировке ГП Испании, Алонсо — второй, Хюлькенберг — третий
Комментарии

В Барселоне завершилась вторая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал вторым, а замкнул тройку лучших пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг.

Шарль Леклер стал шестым, Льюис Хэмилтон — 11-м.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:13.907
2.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0.170
3.Нико Хюлькенберг«Хаас»+0.270
4.Серхио Перес«Ред Булл»+0.312
5.Эстебан Окон«Альпин»+0.335
6.Шарль Леклер«Феррари»+0.339
7.Карлос Сайнс«Феррари»+0.367
8.Джордж Расселл«Мерседес»+0.485
9.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.541
10.Пьер Гасли«Альпин»+0.550
11.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.642
12.Оскар Пиастри«Макларен»+0.676
13.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+0.678
14.Ландо Норрис«Макларен»+0.787
15.Кевин Магнуссен«Хаас»+0.806
16.Ник де Врис«Альфа Таури»+0.878
17.Юки Цунода«Альфа Таури»+0.933
18.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.103
19.Александер Албон«Уильямс»+1.149
20.Логан Сарджент«Уильямс»+1.508
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023