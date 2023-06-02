Ферстаппен: болид проявил себя хорошо и на коротких, и на длинных отрезках
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты пятничных тренировок на Гран-при Испании в Барселоне. В обеих практиках нидерландский гонщик показал лучший результат.
«Я считаю, что мы провели очень хороший день, болид хорошо работал. Конечно, ещё попробуем провести настройку кое-каких вещей, но машина была хороша и на коротких, и на длинных отрезках. Если оценивать ощущения, то всё было комфортно. Я следил за шинами. Надо посмотреть, какое время на круге у соперников, но у нас всё было хорошо.
Изменения конфигурации трассы? Пилотировать стало веселее, машины лучше чувствуют себя на высоких скоростях. Я попробовал погоняться с другими болидами и, похоже, всё тоже в порядке», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
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