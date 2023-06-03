Хэмилтон признался, что процесс продления соглашения с «Мерседесом» слегка затянулся

Звёздный пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вновь высказался о том, что работа о продлении соглашения идёт, отметая все слухи о переходе в «Феррари» в 2024 году.

«Мы работаем над продлением контракта. Когда вы находитесь в переговорах, всегда есть спекуляции, слухи. Но я даже не знаю, откуда и почему эта история с переходом в «Феррари» появилась. Пока вы не услышите это от меня, всё остальное можете воспринимать как спекуляции и только.

Да, процесс слегка затянулся, потому что мы пытаемся наладить некоторые детали, которые помогут в будущем. Я был с этой командой столько лет. Мне нравится ездить против молодого поколения пилотов. Они фантастические ребята. Также я люблю соревноваться с Джорджем Расселлом», — приводит слова Хэмилтона GrandPX news.