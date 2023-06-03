Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» с 2026 года может перейти на моторы от «Ред Булл»

«Макларен» с 2026 года может перейти на моторы от «Ред Булл»
Комментарии

Переход экс-главы инженерного отдела «Ред Булл» Роба Маршалла в «Макларен» на пост одного из технических директоров мог стать частью другой сделки между коллективами. По информации различных источников, «Макларен» с 2026 года может перейти на моторы от «Ред Булл», который начнёт сотрудничество с «Фордом».

Американская компания станет техническим партнёром и поставщиком моторов для «Ред Булл».

«Макларен» ранее объявил о переходе в команду Роба Маршалла. Специалист присоединится к новому коллективу 1 января 2024 года.

Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну, ему будет помогать Нил Холди, который станет заместителем Роба.

Материалы по теме
В «Макларене» прокомментировали подписание экс-главы инженерного отдела «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023