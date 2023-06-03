«Макларен» с 2026 года может перейти на моторы от «Ред Булл»
Поделиться
Переход экс-главы инженерного отдела «Ред Булл» Роба Маршалла в «Макларен» на пост одного из технических директоров мог стать частью другой сделки между коллективами. По информации различных источников, «Макларен» с 2026 года может перейти на моторы от «Ред Булл», который начнёт сотрудничество с «Фордом».
Американская компания станет техническим партнёром и поставщиком моторов для «Ред Булл».
«Макларен» ранее объявил о переходе в команду Роба Маршалла. Специалист присоединится к новому коллективу 1 января 2024 года.
Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну, ему будет помогать Нил Холди, который станет заместителем Роба.
Комментарии
- 3 июня 2023
-
11:48
-
11:08
-
10:53
-
10:21
-
10:11
-
09:58
-
09:00
-
00:28
- 2 июня 2023
-
23:58
-
23:20
-
22:40
-
21:58
-
21:23
-
21:13
-
20:33
-
19:49
-
19:01
-
18:00
-
17:44
-
17:00
-
16:47
-
15:59
-
15:33
-
15:00
-
14:15
-
13:17
-
12:00
-
11:20
-
10:43
-
10:00
-
09:59
-
01:24
-
00:57
-
00:46
-
00:01
Партнерский контент