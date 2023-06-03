«Макларен» с 2026 года может перейти на моторы от «Ред Булл»

Переход экс-главы инженерного отдела «Ред Булл» Роба Маршалла в «Макларен» на пост одного из технических директоров мог стать частью другой сделки между коллективами. По информации различных источников, «Макларен» с 2026 года может перейти на моторы от «Ред Булл», который начнёт сотрудничество с «Фордом».

Американская компания станет техническим партнёром и поставщиком моторов для «Ред Булл».

«Макларен» ранее объявил о переходе в команду Роба Маршалла. Специалист присоединится к новому коллективу 1 января 2024 года.

Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну, ему будет помогать Нил Холди, который станет заместителем Роба.