На Гран-при Венгрии Формулы-1 квалификация пройдёт в экспериментальном формате
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Экспериментальный формат квалификации Формулы-1 будет впервые опробован на Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июня на трассе «Хунгароринг», сообщает Racefans.
Особенность квалификации будет заключаться в том, что в первом сегменте гонщики будут использовать комплект шин «хард», во втором проедут на «медиуме», в третьем — на «софте». Всего в сезоне-2023 планируется два этапа, на которых пилоты будут использовать 11 комплектов шин вместо стандартных 13. Именно в них будет применяться экспериментальный формат квалификации.
Изначально планировалось, что нововведения впервые будут применены на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, но этап был отменён из-за наводнения.
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