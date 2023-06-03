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Паскаль Верляйн выиграл гонку на десятом этапе Формулы-Е, Вандорн — 4-й, Кэссиди — 7-й

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн стал победителем десятого этапа Формулы-Е в Индонезии, вторым финишировал Джейк Деннис, а замкнул тройку Максимилиан Гюнтер.

Действующий чемпион серии Стоффель Вандорн стал четвёртым, лидер общего зачёта Ник Кэссиди — седьмым.

Формула-Е. Десятый этап. Гонка:

1. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche).

2. Джейк Деннис (Avalanche Andretti) +0,477.

3. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +1,413.

4. Стоффель Вандорн (DS Penske) +3,871.

5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +4,986.

6. Эдоардо Мортара (Maserati MSG Racing) +5,587.

7. Ник Кэссиди (Envision Racing) +5,982.

8. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +20,136.

9. Робин Фряйнс (Abt Cupra) +21,687.

10. Джейк Хьюз (Neom McLaren) +23,356.