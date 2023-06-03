Штайнер прокомментировал вызов к стюардам за критику судейства в Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал вызов к стюардам из-за недавнего высказывания на пресс-конференции перед Гран-при Испании.
Ранее Штайнер назвал любителями судей в Формуле-1 и выразил недоумение тем, что к работе не привлекаются профессиональные судьи. Кроме того, глава «Хааса» раскритиковал решение оштрафовать Нико Хюлькенберга за инцидент с Логаном Сарджентом в Монако.
«Я серьёзно отношусь к таким вещам, и мне придётся высказать стюардам мнение по этому поводу. Что касается штрафа Хюлькенберга в Монако, то у меня есть своё мнение по данному вопросу и я его выразил. Вероятно, всё дело в этом. Мне ещё самому предстоит посмотреть, в чём там дело, так что не буду делать поспешных выводов. Со всем уважением жду разбирательства», — приводит слова Штайнера Sky Sports.
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