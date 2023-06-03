Квалификация Гран-при Испании прервана красным флагом

Первый сегмент квалификации Гран-при Испании прерван красным флагом из-за разворота пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса.

Помимо этого, развернулось ещё несколько пилотов, из-за чего на треке появилось много гравия. На трассе начался дождь, маршалы чистят некоторые отрезки трассы.

Болиды всех пилотов в сохранности, никто не разбил машину. Время успели показать семь пилотов. Квалификация возобновится в 17:12 мск.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция квалификации