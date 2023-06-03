Квалификация Гран-при Испании прервана красным флагом
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Первый сегмент квалификации Гран-при Испании прерван красным флагом из-за разворота пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса.
Помимо этого, развернулось ещё несколько пилотов, из-за чего на треке появилось много гравия. На трассе начался дождь, маршалы чистят некоторые отрезки трассы.
Болиды всех пилотов в сохранности, никто не разбил машину. Время успели показать семь пилотов. Квалификация возобновится в 17:12 мск.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.
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