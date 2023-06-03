Шарль Леклер не прошёл во второй сегмент квалификации Гран-при Испании

Завершился первый сегмент квалификации Гран-при Испании на трассе в Барселоне. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Интересно, что во второй сегмент квалификации не попал монегаск Шарль Леклер из «Феррари», он будет стартовать 19-м. Помимо него, первый сегмент не смогли преодолеть Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Александер Албон («Уильямс») и Логан Сарджент («Уильямс»).
Напарник Леклера Карлос Сайнс-младший занял четвёртое место в первом сегменте, отстав от Хэмилтона на 0,474 секунды. Лидер личного зачёта Макс Ферстаппен занял промежуточное девятое место.
Во время первого сегмента квалификации пошёл дождь, но он оказался кратковременным. В конце сессии сразу несколько пилотов смогли существенно улучшить время.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.
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