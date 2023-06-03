Перес и Расселл не смогли пройти в третий сегмент квалификации Гран-при Испании
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Завершился второй сегмент квалификации Гран-при Испании. Лучшее время показал лидер личного зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Интересно, что второе промежуточное место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис, отстав от Ферстаппена на 0,016 секунды.
В третий сегмент квалификации не смогли пройти Серхио Перес («Ред Булл»), Джордж Расселл («Мерседес»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Ник де Врис («Альфа Таури») и Юки Цунода («Альфа Таури»).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.
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