Перес и Расселл не смогли пройти в третий сегмент квалификации Гран-при Испании

Завершился второй сегмент квалификации Гран-при Испании. Лучшее время показал лидер личного зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Интересно, что второе промежуточное место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис, отстав от Ферстаппена на 0,016 секунды.

В третий сегмент квалификации не смогли пройти Серхио Перес («Ред Булл»), Джордж Расселл («Мерседес»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Ник де Врис («Альфа Таури») и Юки Цунода («Альфа Таури»).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция квалификации