Фото: Хэмилтон и Расселл столкнулись в квалификации Гран-при Испании

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл столкнулись в квалификации Гран-при Испании, проходящей в настоящий момент в Барселоне.
Контакт между машинами британцев произошёл в концовке второго сегмента. Хэмилтон оказался позади Расселла на стартовой прямой и попробовал опередить напарника с помощью слипстрима. При этом оба гонщика уходили на быстрый круг. В итоге Расселл сместился левее, и в результате контакта на болиде Хэмилтона было повреждено переднее антикрыло. Стоит отметить, что Расселл не прошёл в третий сегмент.
«Это ошибка в коммуникации. Джордж прервал круг и попытался занять позицию для быстрого круга, в то время Льюис, уже начавший быстрый круг, появился сзади. Это ошибка в коммуникации», – прокомментировал инцидент глава пресс-службы «Мерседеса» Брэдли Лорд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Испании.
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