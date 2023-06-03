Фото: Хэмилтон и Расселл столкнулись в квалификации Гран-при Испании

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл столкнулись в квалификации Гран-при Испании, проходящей в настоящий момент в Барселоне.

Контакт между машинами британцев произошёл в концовке второго сегмента. Хэмилтон оказался позади Расселла на стартовой прямой и попробовал опередить напарника с помощью слипстрима. При этом оба гонщика уходили на быстрый круг. В итоге Расселл сместился левее, и в результате контакта на болиде Хэмилтона было повреждено переднее антикрыло. Стоит отметить, что Расселл не прошёл в третий сегмент.

«Это ошибка в коммуникации. Джордж прервал круг и попытался занять позицию для быстрого круга, в то время Льюис, уже начавший быстрый круг, появился сзади. Это ошибка в коммуникации», – прокомментировал инцидент глава пресс-службы «Мерседеса» Брэдли Лорд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Испании.