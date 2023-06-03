Шарль Леклер прокомментировал вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал неудачную квалификацию Гран-при Испании. Он занял 19-е место.

«Что пошло не так? У меня пока нет ответа. Поведение машины было очень далёким от того, что я ожидал. Были проблемы с задними шинами. В десятом левом повороте я чуть не потерял машину, и нам нужно проверить, всё ли с ней в порядке. С утра с машиной всё было хорошо, а сейчас что-то явно не так», — сказал Леклер в ТВ-интервью.

Напомним, победителем квалификации Гран-при Испании стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс-младший, третьим был классифицирован британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Интересно, что идущий вторым в личном зачёте Серхио Перес («Ред Булл») занял 11-е место в квалификации, не попав в третий сегмент.