Шарль Леклер прокомментировал вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал неудачную квалификацию Гран-при Испании. Он занял 19-е место.
«Что пошло не так? У меня пока нет ответа. Поведение машины было очень далёким от того, что я ожидал. Были проблемы с задними шинами. В десятом левом повороте я чуть не потерял машину, и нам нужно проверить, всё ли с ней в порядке. С утра с машиной всё было хорошо, а сейчас что-то явно не так», — сказал Леклер в ТВ-интервью.
Напомним, победителем квалификации Гран-при Испании стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс-младший, третьим был классифицирован британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Интересно, что идущий вторым в личном зачёте Серхио Перес («Ред Булл») занял 11-е место в квалификации, не попав в третий сегмент.
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