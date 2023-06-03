Сайнс поделился ожиданиями от гонки после второго места в квалификации ГП Испании
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 3 июня.
Напомним, испанец стал вторым, уступив 0,46 сек. фавориту сезона голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».
«Борьба была плотной, а погода непредсказуемой, наверное, самая сложная квалификация в Барселоне с точки зрения условий. К счастью, мы будем стартовать в гонке вторыми — надеюсь, сможем завтра подняться на подиум.
Мне кажется, я проехал хороший круг. Я атаковал и отдал все силы. «Макларен» и «Альпин» были очень близки, так что я рад, что смог собрать хороший круг», – сказал Сайнс после выступления.
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