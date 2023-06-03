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Хэмилтон и Расселл вызваны к стюардам после столкновения в квалификации

Хэмилтон и Расселл вызваны к стюардам после столкновения в квалификации
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Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл вызваны к стюардам после столкновения в квалификации Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 3 июня, в Барселоне, сообщает обозреватель Крис Медланд.

Напомним, контакт между машинами британцев произошёл в концовке второго сегмента. Хэмилтон оказался позади Расселла на стартовой прямой и попробовал опередить напарника с помощью слипстрима. При этом оба гонщика уходили на быстрый круг. В итоге Расселл сместился левее, и в результате контакта на болиде Хэмилтона было повреждено переднее антикрыло. Стоит отметить, что Расселл не прошёл в третий сегмент.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.272.
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:12.734.
3. Ландо Норрис («Макларен») – 1:12.792.
4. Пьер Гасли («Альпин») – 1:12.816.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:12.818.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:12.994.
7. Эстебан Окон («Альпин») – 1:13.083.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:13.229.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:13.507.
10. Оксар Пиастри («Макларен») – 1:13.682.

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