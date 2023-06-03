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Ландо Норрис отреагировал на третий результат в квалификации Гран-при Испании

Ландо Норрис отреагировал на третий результат в квалификации Гран-при Испании
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

«Не знаю, как нам удалось собрать круг! Команда отлично поработала — мы почти дотянулись до второго места, но довольны и третьим. Приятно знать, что мы можем быть так быстры. Изменения в последнем повороте? Ну, нашей машине вроде подходит, так что мне нравится!» – сказал Норрис в интервью после квалификации.

Напомним, победителем квалификации стал лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл»), второе место занял испанец Карлос Сайнс-младший из «Феррари». Интересно, что оба болида «Макларена» прошли в третий сегмент – напарник Норриса Оскар Пиастри был классифицирован десятым.

Квалификация в Барселоне стала лучшей для Норриса в текущем сезоне. Сейчас он занимает 11-е место в личном зачёте, имея в своём активе 12 очков.

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