Ландо Норрис отреагировал на третий результат в квалификации Гран-при Испании

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.
«Не знаю, как нам удалось собрать круг! Команда отлично поработала — мы почти дотянулись до второго места, но довольны и третьим. Приятно знать, что мы можем быть так быстры. Изменения в последнем повороте? Ну, нашей машине вроде подходит, так что мне нравится!» – сказал Норрис в интервью после квалификации.
Напомним, победителем квалификации стал лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл»), второе место занял испанец Карлос Сайнс-младший из «Феррари». Интересно, что оба болида «Макларена» прошли в третий сегмент – напарник Норриса Оскар Пиастри был классифицирован десятым.
Квалификация в Барселоне стала лучшей для Норриса в текущем сезоне. Сейчас он занимает 11-е место в личном зачёте, имея в своём активе 12 очков.
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