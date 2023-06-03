Расселл прокомментировал столкновение с Хэмилтоном и вылет во втором сегменте

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал контакт с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном на стартовой прямой в конце второго сегмента квалификации Гран-при Испании. По итогам сессии Расселл стал 12-м.

«Я даже не знал, что Льюис там. Я начинал свой круг, старался получить слипстрим от Сайнса. К счастью, ничего страшного не случилось.

Из-за чего 12-е место? Да из-за всего, если честно. Сразу с первой же попытки у меня не было сцепления от шин. Машина начала сильно подпрыгивать в скоростных поворотах, так что я не мог преодолевать их на полном газу. Очень странная сессия.

Я не удивлён, что вылетел во втором сегменте. У машины абсолютно не было темпа, у меня не было хороших ощущений от болида. Конечно, это разочаровывает. Мы поменяли некоторые вещи, но ничего не дало существенного эффекта», — сказал Расселл в интервью после квалификации.