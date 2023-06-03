Макс Ферстаппен прокомментировал поул на Гран-при Испании
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Лидер личного зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от поул-позиции в квалификации Гран-при Испании.
«Машина была очень хороша. Из-за погоды квалификация была непростой, но машиной управлять было приятно, так что всё сложилось хорошо. Мне нравится приезжать в Барселону, нравится приезжать сюда, у меня здесь немало приятных воспоминаний, так что, надеюсь, завтра выиграю гонку и будет одним приятным воспоминанием больше», – сказал Ферстаппен в интервью после квалификации.
Ферстаппен занял первое место в квалификации Гран-при Испании, опередив ближайшего преследователя Карлоса Сайнса-младшего на 0,462 секунды.
Напомним, нидерландец выиграл свою первую гонку в Формуле-1 на трассе в Барселоне – это случилось в 2016 году.
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