Макс Ферстаппен прокомментировал поул на Гран-при Испании

Лидер личного зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от поул-позиции в квалификации Гран-при Испании.

«Машина была очень хороша. Из-за погоды квалификация была непростой, но машиной управлять было приятно, так что всё сложилось хорошо. Мне нравится приезжать в Барселону, нравится приезжать сюда, у меня здесь немало приятных воспоминаний, так что, надеюсь, завтра выиграю гонку и будет одним приятным воспоминанием больше», – сказал Ферстаппен в интервью после квалификации.

Ферстаппен занял первое место в квалификации Гран-при Испании, опередив ближайшего преследователя Карлоса Сайнса-младшего на 0,462 секунды.

Напомним, нидерландец выиграл свою первую гонку в Формуле-1 на трассе в Барселоне – это случилось в 2016 году.