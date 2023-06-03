Росберг призвал Хэмилтона извиниться за инцидент с Расселлом

Чемпион мира Формулы-1 2016 года, а ныне эксперт Нико Росберг прокомментировал инцидент со столкновением пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.

«Джордж извинился, мне кажется, это правильно. Но Льюис тоже должен попросить прощения, потому что, если бы он проехал тогда вперёд, круг Джорджа был бы испорчен.

Хэмилтон оказался бы впереди, из-за чего Расселл бы застрял за ним, а его последняя попытка, таким образом, была бы испорчена. Это была последняя попытка Джорджа пробиться в третий сегмент, поэтому Льюису тоже стоит извиниться впоследствии», – приводит слова Росберга Sky Sports.

Напомним, контакт между машинами британцев произошёл в концовке второго сегмента. Расселл входил в первый поворот, когда Хэмилтон неожиданно поравнялся с ним, и не успел пропустить напарника, повредившего себе переднее антикрыло.

В итоговом протоколе квалификации Хэмилтон занял пятое место, Расселл – 12-е.