Гасли угрожают сразу два штрафа за блокировки Сайнса и Ферстаппена

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли вызван к стюардам Гран-при Испании Формулы-1, которые расследуют сразу два потенциальных нарушения правил со стороны француза. В первом сегменте квалификации Гасли сначала помешал находившемуся на быстром круге пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу, а затем вовремя не уступил трассу ещё и голландцу из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Если судьи подтвердят нарушение правил со стороны Гасли, то за каждый из проступков Пьер может потерять по три позиции на стартовой решётке воскресной гонки Гран-при Испании. Гасли занял в квалификации четвёртое место, но таким образом может стартовать только десятым.

Поул-позишен в квалификации занял Ферстаппен, вместе с которым в топ-3 оказались Карлос Сайнс и Ландо Норрис.