Алонсо прямо из машины спрогнозировал штраф для Гасли

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время квалификации Гран-при Испании Формулы-1 стал свидетелем инцидента между пилотом «Альпин» Пьером Гасли и представителем «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Гасли испортил Ферстаппену быстрый круг, что не осталось незамеченным Алонсо, который сразу высказал своё мнение об эпизоде гоночному инженеру.

«Серьёзная помеха Ферстаппену со стороны «Альпин» на круге выезда из боксов. Очень большая. Имею в виду, в четвёртом повороте. Это будет штраф в три позиции», — сказал Алонсо по радио.

По итогам квалификации Гасли занял четвёртое место, Алонсо — девятое. При этом судьи разбирают сразу две блокировки со стороны гонщика «Альпин»: помимо Ферстаппена, он помешал Сайнсу. Если Пьеру дадут два штрафа с потерей трёх позиций на стартовой решётке, то Алонсо опередит Гасли в протоколе.