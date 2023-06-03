Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон кратко высказался о столкновении с Расселлом

Хэмилтон кратко высказался о столкновении с Расселлом
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон кратко прокомментировал столкновение с партнёром по команде Джорджем Расселлом на стартовой прямой в конце второго сегмента квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

«Это было просто недопонимание.

После контакта ощущения от машины сильно не поменялись. Её слегка тянуло вправо. Но на последнем быстром круге всё было в порядке», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.272.
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:12.734.
3. Ландо Норрис («Макларен») – 1:12.792.
4. Пьер Гасли («Альпин») – 1:12.816.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:12.818.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:12.994.
7. Эстебан Окон («Альпин») – 1:13.083.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:13.229.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:13.507.
10. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:13.682.
11. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:13.334.
12. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:13.447.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:13.521.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:14.083.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:14.477.
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:13.977.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:14.042.
18. Александер Албон («Уильямс») – 1:14.063.
19. Шарль Леклер («Феррари») – 1:14.079.
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:14.699.

Материалы по теме
Росберг призвал Хэмилтона извиниться за инцидент с Расселлом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023