Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хэмилтон кратко высказался о столкновении с Расселлом

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон кратко прокомментировал столкновение с партнёром по команде Джорджем Расселлом на стартовой прямой в конце второго сегмента квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

«Это было просто недопонимание.

После контакта ощущения от машины сильно не поменялись. Её слегка тянуло вправо. Но на последнем быстром круге всё было в порядке», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.272.

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:12.734.

3. Ландо Норрис («Макларен») – 1:12.792.

4. Пьер Гасли («Альпин») – 1:12.816.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:12.818.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:12.994.

7. Эстебан Окон («Альпин») – 1:13.083.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:13.229.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:13.507.

10. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:13.682.

11. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:13.334.

12. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:13.447.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:13.521.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:14.083.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:14.477.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:13.977.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:14.042.

18. Александер Албон («Уильямс») – 1:14.063.

19. Шарль Леклер («Феррари») – 1:14.079.

20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:14.699.