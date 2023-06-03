Тото Вольф высказался о столкновении двух гонщиков «Мерседеса» в квалификации

Глава команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал столкновение между Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном во втором сегменте квалификации Гран-при Испании.
«Такого не должно происходить. Напарники никогда не должны сталкиваться, да и даже с чужой машиной ты не должен сталкиваться в квалификации.
В данном случае ситуция не сказалась на Джордже, потому что он не знал и отправился на свой быстрый круг. А Льюису пришлось заменить переднее антикрыло.
Что-то было с нашей коммуникацией. Нам нужно всё проверить после такого инцидента, чтобы избежать подобного в будущем. Было недопонимание. Очевидно, что пилоты из одной команды не хотят врезаться друг в друга на финальном круге в квалификации.
Просто не повезло, что Джордж начал свой круг, а Льюис считал, что у него остался последний шанс, и не думал, что Джордж на быстром круге. Выглядит глупо, но это просто было недопонимание", — приводит слова Вольфа Sky Sports.
- 3 июня 2023
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