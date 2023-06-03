Ферстаппен отреагировал на то, что «Мерседес» и «Феррари» скопировали идею «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что после свежих обновлений боковые понтоны болидов «Мерседеса» и «Феррари» стали гораздо больше напоминать решение «быков».
«Думаю, в следующем обновлении мы должны обойтись вообще без понтонов, и тогда все смогут сделать так же! Если серьёзно, ну вот так мы спроектировали нашу машину. Дело не только в понтонах. Должно сойтись много вещей, а я даже не специалист по аэродинамике.
Думаю, за все эти годы мы много чего изучили, а теперь, с новым регламентом, мы сразу же сделали всё как надо. Мы поняли, что происходит, а это сильно помогает, ведь ты сразу же можешь концентрироваться на других вещах. Надеюсь, мы сохраним этот импульс, ведь все остальные будут пытаться нас догнать. Вместе с тем мы никогда не чувствуем удовлетворения. Всегда хотим большего", — приводит слова Сайнса Crash.
- 3 июня 2023
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