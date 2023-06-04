Марко: мне кажется, мы всё делаем правильно, а наши конкуренты — нет

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался насчёт обновлений других команд и параллельного прогресса австрийской команды.

«Думаю, мы значительно улучшили нашу машину в сравнении с прошлым годом. Мы были удивлены, что соперники так и не подобрались хоть немного ближе к нам.

Я постоянно слышу «обновления и обновления», но не вижу этого на секундомере. Мне кажется, мы всё делаем правильно, а наши конкуренты – нет», – приводит слова Марко портал GP Blog.

Напомним, «Ред Булл» уверенно возглавляет Кубок конструкторов, имея в своём активе 249 очков. Ближайший преследователь, «Астон Мартин», набрал только 120 баллов.

Сегодня, 4 июня, состоится гонка Гран-при Испании в Барселоне. Заезд начнётся в 16:00 мск. Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес начнут гонку на первом и 11-м местах соответственно.