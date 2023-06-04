Тото Вольф объяснил, почему остался недоволен квалификацией Гран-при Испании

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал результаты квалификации Гран-при Испании. Пилоты немецкой команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл были классифицированы четвёртым и 11-м соответственно.

«Обновления достойно проявили себя. Мы должны были быть сразу позади Макса (Ферстаппена, пилота «Ред Булл» – обладателя поул-позиции и лидера личного зачёта. – Прим. «Чемпионата») – вот на что мы рассчитывали по итогам третьей практики, которая оставила нам хорошие впечатления.

Поэтому разочарование очень большое. Нужно учитывать, что расстояния между временем пилотов были маленькими, все ехали довольно плотно. Каждая ошибка стоит очень многого.

Сегодня было много странностей. Например, Леклер вылетел в первом сегменте, а Перес — во втором. Может, причина в том, что ветер изменился на 180 градусов», – приводит слова Вольфа портал RaceFans.