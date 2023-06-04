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Сайнс: я был бы не против, если бы Хэмилтон или Норрис обошли меня в квалификации

Сайнс: я был бы не против, если бы Хэмилтон или Норрис обошли меня в квалификации
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший высказался насчёт старта со второй позиции на Гран-при Испании.

«Я был бы не против, если бы Хэмилтон или Норрис обошли меня в квалификации, потому что в Барселоне немного лучше стартовать с чистой стороны трассы (Пилоты, стартующие с нечётных позиций, занимают грязную сторону трассы. – Прим. «Чемпионата»).

В это же время важно сказать про слип-стрим. Тебе очень повезёт, если ты сможешь получить его перед первым поворотом.

Не знаю, как всё сложится. Очевидно, я попытаюсь отдать всё в первом повороте. И дальше продолжить в хорошем темпе, чтобы приехать на подиум или победить, если Макс (Ферстаппен, обладатель поул-позиции и лидер личного зачёта. – Прим. «Чемпионата») сделает что-нибудь странное», – приводит слова Сайнса портал Autosport.com.

Гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 4 июня, и начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию события.

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