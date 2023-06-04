Тиводар выиграл квалификацию RDS GP в Нижнем Новгороде, камазовцы показали парный дрифт

3 июня на трассе NRing «Нижегородское кольцо» стартовал большой гоночный уикенд, который открыли квалификация и парные заезды ТОП 32 второго этапа Гран При Российской Дрифт Серии сезона 2023 года

Хорошая погода и работа над ошибками, которую пилоты и команды провели после старта сезона в Москве, позволили квалификации пройти в плановом режиме — обошлось без технических проблем и неожиданных результатов. В спокойной рабочей обстановке пилоты распределили между собой места в сетке парных заездов. Победителем квалификации стал представитель TAKAYAMA FORWARD AUTO Роман Тиводар, который в лучшей попытке проехал на 96 баллов.

Совсем чуть-чуть до лидера квалификации не дотянулись действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») и победитель первого этапа RDS GP 2023 Антон Козлов (Carville Racing). Оба в своих лучших попытках набрали по 95 баллов, и только разница в 1,5 балла во втором результате позволила Царю оказаться в протоколах квалификации выше Козлова.

Кроме тройки лидеров в «клуб 90+» смогли войти только два пилота. Трёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) набрал 93,5 балла, а Николай Горковенко (Carville Racing) – 92 балла.

Евгений Лосев («SINTEC • Fresh Маркетплейс»), который на тренировках столкнулся с техническими проблемами, похоже, продолжает искать общий язык со своим новым автомобилем, а его сокомандник Дамир Идиятулин обнулил первую попытку в квалификации, а потому вынужден был осторожничать во втором проезде.

RDS GP 2023. NRing. Квалификация. Топ-3:

Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO) — 96 баллов;

Аркадий Цареградцев («FailCrew х Дарксайд») — 95 баллов;

Антон Козлов (Carville Racing) — 95 баллов.

Куда более драматично стали складываться события на стадии ТОП 32. Через обязательный проезд bye run места в ТОП 16 обеспечили себе только трое лидеров квалификации, а всем остальным пришлось пробиваться дальше по турнирной таблице через дуэли. И тут не обошлось без сенсаций.

Сначала Денис Сорокопуд (LUKOIL Racing Drift Team) без борьбы стал победителем в заезде с Никитой Шиковым — пилот Carville Racing из-за технических проблем не смог вовсе выйти на старт. Затем из-за собственной ошибки Денис Мигаль («SINTEC • Fresh Маркетплейс») уступил Илье Попову («FailCrew x ДаркСайд»). Затем Владислав Попов («FailCrew x ДаркСайд») в контактной борьбе вырвал победу у Антона Клямко. С учётом bye run Аркадия Цареградцева «FailCrew x ДаркСайд» стала первой командой, которая в полном составе вышла в ТОП 16 этапа RDS GP в Нижнем Новгороде.

Следующими своё присутствие в ТОП 16 на «Нижегородском кольце» обеспечили все пилоты TAKAYAMA FORWARD AUTO. Роман Тиводар за счет bye run, а Георгий Чивчян и Тимофей Добровольский — через победу над своими соперниками. Евгений Спирин (VSTeam) не имел ни единого шанса против Гочи, а Антон Дмитриенко своими ошибками и вылетами с трассы открыл дорогу в ТОП 16 Тимофею Добровольскому.

AUTOPROFI TEAM тоже прошла в ТОП 16 в полном составе. Степан Азаров довольно легко одержал победу после того, как Николай Горковенко (Carville Racing) проехал оба заезда с большим количеством ошибок. А вот Илья Фёдоров вышел победителем из дуэли с Леонидом Шнайдером (TimeUp) только через перезаезд (OMT).

Фото: RDS GP

В остальных парах кипели не менее острые сражения. Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) взял верх над Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team), который ехал с непривычно большим для себя количеством ошибок. Дмитрию Ермохину (STAR PЁR STARS AIMOL) пришлось потрудиться, чтобы победить непростого с точки зрения пилотажа Анатолия Щербака, а Евгению Лосеву потребовалось всё его мастерство, чтобы в битве с Борисом Абрамовым (STAR PЁR STARS AIMOL) не оказаться на обочине и не довести дело до контакта.

Дамир Идиятулин («SINTEC • Fresh Маркетплейс») в остром и плотном сражении со своим экс-споттером Максимом Гроссманом (TimeUp) смог обеспечить себе путёвку в следующую стадию парных заездов, а Данила Скоробогатов (TimeUp) стал победителем в непростой и неоднозначной дуэли с Владиславом Шубадёровым. Но настоящим везунчиком можно назвать Алексея Вахтина — пилот VSTeam второй этап кряду выходит в ТОП 16. На сей раз его соперника подвела техника — Андрей Астапов лидером проехал ярко, но недолго, поскольку в статусе преследователя представитель LUKOIL Racing Drift Team дальше первой перекладки не уехал из-за очередной поломки своей машины.

RDS GP-2023. NRing. Участники ТОП 16:

Роман Тиводар — Денис Сорокопуд;

Илья Попов — Чарльз НГ;

Георгий Чивчян — Дмитрий Ермохин;

Степан Азаров — Илья Фёдоров;

Аркадий Цареградцев — Тимофей Добровольский;

Евгений Лосев — Владислав Попов;

Антон Козлов — Дамир Идиятулин;

Алексей Вахтин — Данила Скоробогатов.

Одним из украшений первого дня Гран При Российской Дрифт Серии в Нижнем Новгороде стал парный дрифт грузовиков. Прославленная команда «КАМАЗ-мастер» дебютировала в RDS GP со своими ралли-рейдовыми грузовиками. Необычный парный дрифт устроили многократные победители ралли-марафонов «Дакар» и «Шёлковый путь» Эдуард Николаев и Антон Шибалов. Гонщики из Набережных Челнов устроили показательные заезды перед собравшимися на трибунах автодрома и у экранов трансляции RDS TV фанатами дрифта. Победителем первого в истории RDS GP парного дрифта грузовиков стал Эдуард Николаев, но у Антона Шибалова будет возможность отыграться в воскресенье — заезды пройдут в перерыве между ТОП 16 и ТОП 8.

Уикенд Гран При Российской Дрифт Серии на NRing продолжится сегодня, 4 июня. Участников этапа ждут парные заезды от стадии ТОП 16 вплоть до финальной дуэли за статус победителя второго этапа RDS GP 2023.