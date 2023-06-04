Ландо Норрис: меня опередят на два круга, это ещё оптимистичный сценарий

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис дал свой прогноз на сегодняшнюю гонку в рамках Гран-при Испании. Норрис занял третье место по результатам квалификации.

«Серхио Перес занял 11-е место по итогам квалификации. Думаю, что даже не буду пытаться защищать своё место, а просто пропущу его. Будет сложная гонка, и не только против пилотов «Ред Булл». «Феррари», «Астон Мартин», «Мерседес», «Альпин», «Хаас» — все они будут очень опасны. Эти машины слишком быстры для нас, Перес очень быстро всех нагонит и будет вторым уже к десятому кругу. А меня опередят на два круга, это ещё оптимистичный сценарий, скорее всего, даже на три. Но всё равно гонка будет интересной, но, конечно, главным фокусом соперничества для нас не должен быть «Ред Булл»», — приводит слова Норриса портал RaceFans.