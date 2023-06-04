Вольф: мы ошиблись с настройками болида Расселла перед квалификацией
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что команда ошиблась с настройками для машины Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Испании и это сказалось на результате.
«Была допущена ошибка. Мы кое-что изменили для квалификации, и это не сработало. Машина раньше не подпрыгивала, но она начала подпрыгивать, и это дорого нам обошлось», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Джордж Расселл в квалификации показал 12-й результат и вылетел во втором сегменте. Гонщик после сессии отмечал, что машина подпрыгивала в скоростных поворотах. Кроме того, у Расселла случился контракт с Льюисом Хэмилтоном.
После шести этапов Джордж Расселл располагается на пятом месте в общем зачёте пилотов с 50 набранными очками.
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