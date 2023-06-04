Макс Ферстаппен — о Себастьяне Феттеле: я думаю, он неплох

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих карьерных устремлениях, а также о заслугах экс-гонщика Формулы-1 Себастьяна Феттеля.

«Я просто хочу продолжать то, что делаю. Конечно для этого нужна быстрая машина. Я не знаю, сколько это ещё продлится, надеюсь, подольше. Я хочу прогрессировать с каждым годом. На некоторых трассах это получается лучше, чем на других. Но в любом случае, думаю, я уже это говорил, моя главная цель — выиграть чемпионство, что я и сделал.

Так что сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Конечно, я пытаюсь выиграть как можно больше гонок, но никогда не был тем человеком, который гонится за рекордами. Очень важно просто хорошо проводить время и работать с теми людьми, кого уже столько лет знаешь.

Общался ли я с Феттелем после того, как побил его рекорд? Да нет, хоть я и знаю, как Себастьян любит статистику, но всё равно у него четыре титула, у меня пока что два. Я думаю, он неплох», — приводит слова Макса портал Racingnews365.