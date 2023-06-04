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Шарль Леклер начнёт сегодняшнюю гонку с пит-лейна

Шарль Леклер начнёт сегодняшнюю гонку с пит-лейна
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер будет стартовать с пит-лейна в сегодняшней гонке в рамках Гран-при Испании, сообщает гоночный инженер команды Джок Клиа.

«Мы воспользовались возможностью поменять коробку передач, фактически всю заднюю часть болида, чтобы убедиться, что там нет ничего неблагоприятного», — приводит слова Клиа автор The Atheltic Люк Смит.

Леклер провёл неудачную квалификацию, заняв 19-е место. Плохой результат связывают с переработанными боковыми понтонами. Сам Шарль таким образом прокомментировал неудачный старт: «Что пошло не так? У меня пока нет ответа. Поведение машины было очень далёким от того, что я ожидал. Были проблемы с задними шинами. В десятом левом повороте я чуть не потерял машину, и нам нужно проверить, всё ли с ней в порядке. С утра с машиной всё было хорошо, а сейчас что-то явно не так».

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