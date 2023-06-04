Оливер Берман выиграл основную гонку Гран-при Испании Формулы-2

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В Барселоне завершилась основная гонка Формулы-2 в рамках Гран-при Испании. Её победителем оказался британский пилот «Према Рейсинг» Оливер Берман. Второе место занял бразилец из «Родин Карлин» Энцо Фиттипальди. Замкнул призовую тройку француз Виктор Мартинс из команды «АРТ Гран-при».

Формула-2. Гран-при Испании. Гонка:

1. Оливер Берман («Према Рейсинг»).

2. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +2,8.

3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +6,1.

4. Аюму Иваса («ДАМС») +8,6.

5. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +9,0.

6. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +16,8.

7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +20,2.

8. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +20,8.

9. Артур Леклер («ДАМС») +21,0.

10. Рихард Версхор («Ван Амерсфут Рейсинг») +27,6.