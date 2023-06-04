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Оливер Берман выиграл основную гонку Гран-при Испании Формулы-2

Оливер Берман выиграл основную гонку Гран-при Испании Формулы-2
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В Барселоне завершилась основная гонка Формулы-2 в рамках Гран-при Испании. Её победителем оказался британский пилот «Према Рейсинг» Оливер Берман. Второе место занял бразилец из «Родин Карлин» Энцо Фиттипальди. Замкнул призовую тройку француз Виктор Мартинс из команды «АРТ Гран-при».

Формула-2. Гран-при Испании. Гонка:

1. Оливер Берман («Према Рейсинг»).
2. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +2,8.
3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +6,1.
4. Аюму Иваса («ДАМС») +8,6.
5. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +9,0.
6. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +16,8.
7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +20,2.
8. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +20,8.
9. Артур Леклер («ДАМС») +21,0.
10. Рихард Версхор («Ван Амерсфут Рейсинг») +27,6.

Формула-2 2023. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка 2 (37 кругов)
04 июня 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Оливер Берман
Prema Racing
2
Энцо Фиттипальди
Rodin Carlin
+2.8
3
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
+3.4
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