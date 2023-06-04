ФИА вынесла официальное предупреждение Гюнтеру Штайнеру

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала документ с решением по делу руководителя «Хаас» Гюнтера Штайнера. Напомним, Штайнер критически высказался на тему последовательности при вынесении штрафов, заявив, что Формуле-1 нужны профессиональные стюарды.
По решению ФИА Гюнтер обошёлся предупреждением.
Поводом для заявления Штайнера послужил пятисекундный штраф, полученный пилотом его команды Нико Хюлькенбергом на Гран-при Монако за возможное столкновение с гонщиком «Уильямса» Логаном Сарджентом.
«Нам нужна другая система для стюардов. В каждом спорте есть профессионалы, работающие судьями. Формула-1 — один из крупнейших видов спорта в мире, а у нас до сих пор есть любители, решающие судьбы людей, которые вкладывают миллионы в свою карьеру», — заявил Штайнер.
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